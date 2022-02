Eigenaar hybride verbijsterd als hij ontdekt dat nieuwe accu meer kost dan zijn auto waard is

De Britse Ranjit Singh was stomverbaasd toen hij erachter kwam dat het vervangen van de accu van zijn Mercedes-Benz hybride omgerekend ruim 17.700 euro kostte. Zijn auto heeft een dagwaarde van iets meer dan 14.000 euro en is dus feitelijk total loss.

De inwoner van Leicester kocht vier jaar geleden een tweedehands Mercedes E300 BlueTec Hybrid uit 2014. Hij deed dat naar eigen zeggen in een poging om de CO2-uitstoot van zijn dagelijkse vervoermiddel te verminderen. De hybride had bijna 80.000 kilometer gereden toen hij de auto kocht en hij deed het prima, zo vertelde hij aan de krant Leicestershire Live.

Singh zei dat hij de auto naar de garage bracht toen er een waarschuwingslampje ging branden. Daar kreeg hij te horen dat de batterij na slechts acht jaar rijden aan het einde van zijn levensduur was gekomen. Het vervangen van de accu zou naar verluidt in totaal 15.000 pond kosten (ruim 17.700 euro), exclusief montagekosten. De dagwaarde van zijn auto bedraagt in Engeland een kleine 12.000 pond, oftewel 14.000 euro.

‘Meer problemen’

Singh reageerde verbijsterd. ,,Ik ben altijd een Mercedes-klant geweest en hield van de auto’s die ze produceren. We kochten ook deze auto vanwege zijn vermeende betrouwbaarheid. Ik ben geschokt en heb nu feitelijk maar twee opties: de acht jaar oude auto laten slopen of veel meer uitgeven dan-ie waard is.”

De gepensioneerde Brit zegt dat hij naar een hybridespecialist is gegaan die hem vertelde dat er geen goedkopere optie is om de wagen te repareren. De specialist bezat volgens hem zelf een Mercedes-Benz Hybrid uit 2018 en heeft hetzelfde probleem. ,,We hebben ook online gekeken op Mercedes-Benz-forums en vonden veel mensen met dezelfde problemen."

EU-garantie komt eraan

Volgens Mercedes-Benz Nederland is acht jaar geen normale levensduur voor een accu van een hybride. ,,Wat dat wel is, valt moeilijk te zeggen", meldt woordvoerster Lydia Altena. ,,Dat is namelijk sterk afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden. Als een auto bijvoorbeeld lang niet wordt gebruikt, terwijl de accu diep ontladen is, kan de levensduur sterk teruglopen.” De Nederlandse prijs van de accu voor een Mercedes E300 BlueTec Hybrid bedraagt 12.000 euro exclusief BTW.

De Europese Unie werkt inmiddels aan garanties voor de levensduur van accu's in elektrische auto's en hybrides. Autofabrikanten dienen volgens het wetsvoorstel te garanderen dat accu’s in vijf jaar tijd óf in 100.000 km (afhankelijk van wat er eerst gebeurt) niet meer dan 20 procent capaciteit mogen verliezen. Na acht jaar of 160.000 kilometer mag de afname niet meer dan 30 procent zijn. Er volgt voor de zomer nog een nationale stemronde en dan kan dit in theorie in 2023 in de praktijk worden gebracht.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.