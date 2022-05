Eigenaar sportwagen krijgt snelheidsboete, maar er klopt iets niet

RECONSTRUCTIE Na het tweede telefoon­tje heeft Rijkswater­staat een levens­groot probleem: afsluiten die tunnel!

Twee late ziekmeldingen en de hele ochtendspits in de Rotterdamse regio liep in de soep. De urenlange afsluiting van de Ketheltunnel veroorzaakte flinke files in de regio. Overmacht, zegt Rijkswaterstaat. Amateurisme, zeggen critici.

16 mei