Elektrisch ‘instapmodel’ van Mercedes kost 49.995 euro: EQA haalt ‘straks meer dan 500 kilometer’

Ook Mercedes-Benz meldt zich op het strijdveld vol compacte elektrische auto’s. De nieuwe EQA is de ‘batterijbroer’ van de bestaande GLA: hij komt al in de lente, kost minimaal 49.995 euro en krijgt later ‘een speciale versie die meer dan 500 kilometer per laadbeurt haalt’.

Net als veel andere autofabrikanten zet Mercedes-Benz steeds heftiger in op volledig elektrische modellen. Op dit moment kun je alleen nog de EQC (een middelgrote SUV) en de EQV (een luxere versie van de Vito bestelbus) kiezen als je een Mercedes zonder verbrandingsmotor wilt, maar daar komt over een paar maanden deze nieuwe EQA bij. Voorlopig is dit het kleinste elektro-model van het Duitse merk, dat naar eigen zeggen ‘binnen afzienbare tijd’ nog veel meer EQ-varianten presenteert, waaronder de EQB (op basis van de GLB, met zeven zitplaatsen) en twee luxe elektrische limousines in de vorm van de EQE en de grootste EQS.

De EQA is gebaseerd op de bestaande GLA. De buitenmaten zijn vrijwel gelijk met een lengte van 4.46 meter, maar de elektrische versie krijgt wel een iets aangepast uiterlijk. Zo is de neus – naar voorbeeld van de grotere EQC – voorzien van een dicht paneel met een doorlopende lichtstrip, zijn er andere bumpers, speciaal ontworpen lichtmetalen wielen en krijgt de EQA een andere achterklep met ook hier een verlichtingsbalk die over de hele breedte van de auto loopt. De kentekenplaat verhuist bovendien naar de onderbumper, terwijl die op de GLA midden op de achterklep zit.

Volledig scherm Kort gezegd is de EQA een elektrische GLA met een iets ander uiterlijk © Mercedes-Benz

‘Meer dan 500 km’

Mercedes meldt dat de EQA in verschillende varianten komt, waarbij de 250 het spits mag afbijten. Dat ‘instapmodel’ krijgt een accupakket met een inhoud van 66,5 kilowattuur waarmee de auto een verwacht rijbereik heeft van 426 kilometer volgens de officiële WLTP-meetmethode. Als 250 heeft de EQA een elektromotor tussen de voorwielen die een maximaal vermogen van 140 kilowatt (190 pk) en 375 Newtonmeter aan trekkracht levert, goed voor een begrensde topsnelheid van 160 kilometer per uur en een sprint van 0 naar 100 in 8,9 seconden.

Niet veel later komen meer versies, waar Mercedes-Benz op dit moment nog een beetje schimmig over doet. Het merk geeft nog geen details vrij wat de prestaties en actieradius betreft, maar kondigt een versie aan met vierwielaandrijving (dankzij een tweede elektromotor achter) en een vermogen van ‘meer dan 200 kW’ – ofwel 265 pk. Bovendien staat er volgens Chief Engineer Axel Heix een ‘speciale, extra zuinige versie’ op stapel, die goed zal zijn voor een rijbereik van meer dan 500 kilometer. ,,We gaan nu nog niet verklappen wat er zo speciaal is aan die variant, maar hij wordt erg aantrekkelijk voor mensen die actieradius belangrijk vinden.”

Volledig scherm De EQA 250 haalt zo'n 426 kilometer per laadbeurt, zegt Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Niet heel snel laden

Aan een openbaar laadpunt (zoals een wallbox thuis of een laadpaal langs de straat) kan de EQA standaard met 11 kilowatt laden dankzij een driefaselader in de auto. Dat is netjes, maar de beloofde snellaadsnelheid van maximaal 100 kilowatt valt op het eerste gezicht een beetje tegen. De veel goedkopere Peugeot e2008 haalt dat bijvoorbeeld ook, en in het duurdere segment waar deze Mercedes zich bevindt zijn er concurrenten die met veel hogere kilowattages kunnen laden.

Desondanks loopt de EQA niet al bij voorbaat achter op dit vlak, meent Mercedes-technicus Heix in gesprek met onze autoredactie: ,,We hebben heel veel werk gestoken in het koelsysteem van de auto. Daardoor zal hij de 100 kW veel langer aanhouden dan veel concurrenten, bij wie de ‘snellaadpiek’ eerder inzakt vanwege de oplopende temperaturen tijdens het laden. Door de goede techniek die wij in de auto hebben gebouwd, hoeft het niet meer dan een half uur te duren om de accu van 10 tot 80 procent op te laden.”

Volledig scherm Snelladen gaat met maximaal 100 kW © Mercedes-Benz

Bovendien, zo belooft Heix, zit het navigatiesysteem van de EQA vol met slimmigheden die helpen om de route – inclusief laadstops – zo efficiënt en snel mogelijk te maken. ,,Zo berekent de auto zelf de snelste route, waarbij je vaak niet langer dan een kwartiertje hoeft te laden. Bovendien houdt het systeem rekening met het weer (hoe koud is het bijvoorbeeld), het huidige verkeer verkeer en het landschap waar je doorheen rijdt. Zodra de auto weet dat je de komende tijd bijvoorbeeld veel bergafwaarts zal gaan, neemt hij dat mee in de berekening.” Via het scherm in de auto kan je bovendien aangeven hoe veel procent accureserve je wilt overhouden in het accupakket, zodat je geen ‘reikwijdtestress’ hoeft te hebben.

Compacte SUV

In 2017 presenteerde Mercedes-Benz al een studiemodel voor de EQA, maar die had toen meer de vorm van de huidige A-klasse – een compacte, lage hatchback dus. Uiteindelijk koos het merk voor de hogere GLA als basis van de auto, vanwege het ruimteaanbod in het interieur. Axel Heix: ,,Omdat we een groot accupakket onder de auto moeten verwerken, zou dat bij een lage auto zorgen voor een krapper interieur. In de structuur van de GLA – een compacte SUV, red. – past dat pakket zonder noemenswaardige aanpassingen, zodat de inzittenden in de EAQ even veel hoofdruimte hebben als in de versies met verbrandingsmotoren.”

Wel snoepen de elektrische componenten wat bagageruimte weg ten opzichte van de GLA’s op benzine of diesel. Waar die auto’s ruimte bieden voor 435 liter bagage in de achterbak, past er in de EQA niet meer dan 340 liter. ,,Wel kan de achterbank gewoon worden omgeklapt in drie losse delen, waardoor de elektrische auto vrijwel even praktisch en ruim is als de bestaande modellen.” Een extra bagageruimte onder de motorkap – zoals je bijvoorbeeld ziet bij Tesla’s of de elektrische Volvo XC40 P8 – biedt de EQA overigens niet. Opvallend is de (relatief) geringe meerprijs van de elektrische versie: de GLA 180 met benzinemotor kost al minimaal 46.973 euro, dan heb je met de EQA voor zo’n 3.000 euro meer een aantrekkelijk alternatief.

Volledig scherm Het interieur is - op enkele details na - vrijwel identiek aan dat van de GLA © Mercedes-Benz

Soepeler weggedrag

Vanwege het accupakket – dat los zo’n 500 kilo weegt – is de EQA wel een stuk zwaarder dan zijn familieleden met een brandstofmotor, die rijklaar zo’n 1.400 kilo in de schaal leggen. Mede om die reden heeft de EQA een soepeler onderstel gekregen dan de GLA. Eigenaren die meer controle willen over het rijgedrag van hun auto, kunnen kiezen voor een optioneel onderstel met instelbare demping.

Als één van de weinige Nederlanders mocht onze autoredactie al een stukje rijden met een voorseriemodel van de EQA, en tijdens die korte eerste indruk deed de elektrische Mercedes inderdaad ontzettend ontspannen aan. Het is tijdens het rijden duidelijk dat de vering het extra gewicht aan moet kunnen, maar het is prettig dat Mercedes-Benz een andere route kiest dan de meeste autofabrikanten. Die monteren vaak een extra stevig onderstel onder hun elektrische modellen, om te voorkomen dat de auto’s zweverig of zwaar gaan aanvoelen. Het nadeel daarvan is dat je vaak veel oneffenheden en richels in het wegdek voelt.

Volledig scherm De nieuwe Mercedes-Benz EQA © Mercedes-Benz

De EQA is om te beginnen erg stil en slaagt er – op het eerste gezicht – beter in om ongewenste trillingen buiten te houden, terwijl de besturing wel prettig direct is. Daarbij profiteert de auto merkbaar van z’n lage zwaartepunt (de zware accu’s liggen immers dicht bij het wegdek) waardoor hij ook in snel genomen bochten niet teleurstelt. Zo snel als zijn grotere broer – de 408 pk sterke EQC – voelt hij zeker niet aan, maar bij de EQA 250 lijkt alles om souplesse en comfort te draaien. Voor een uitgebreide rij-impressie met de nieuwe Mercedes-Benz EQA zit er niets anders op dan te wachten op de marktintroductie later dit voorjaar.

Volledig scherm Vlak vóór de officiële onthulling mocht onze autoredactie al kort met een - deels bestickerde - EQA rijden © Roland Tameling

Volledig scherm Details van de nieuwe Mercedes-Benz EQA © Mercedes-Benz

Volledig scherm Details van de nieuwe Mercedes-Benz EQA © Mercedes-Benz

Volledig scherm Details van de nieuwe Mercedes-Benz EQA © Mercedes-Benz