Elektrisch, lekker goedkoop en toch met 7 jaar garantie: test van de Chinese MG 4

MG 4 Luxury (204 pk/150 kW), vanaf €37.785

De goedkoopste MG 4 kost €32.285. Dat is goedkoper dan bijvoorbeeld de krappere Opel Corsa, die tegenwoordig al minimaal €37.000 kost. Al valt er over de basisversie van de MG 4 wel wat te klagen. Zo laadt die relatief langzaam op met een 1-faselader. En het rijbereik van 350 kilometer, als gevolg van de 51 kWh batterij, is niet om over naar huis te schrijven.

Een betere prijs-kwaliteitverhouding bieden dan ook de Comfort- en Luxury-versies. Die noteren met hun 64 kWh batterijpakket respectievelijk 450 en 425 kilometer rijbereik, kunnen wél 3-fase laden en hebben ook meer motorkracht: 204 pk/150 kW in plaats van 170 pk/125 kW. Bovendien zijn ze rijker uitgerust.

De testauto, een Luxury, heeft dan ook zo’n beetje alles wat je in een moderne auto verwacht én meer. Alleen zijn de Chinezen een regensensor vergeten. Verder is het onhandig dat de klimaatbediening in het infotainmentscherm is ondergebracht. Dat vereist te veel handeling om even snel de temperatuur een graadje hoger te zetten. Het centrale beeldscherm is bovendien met 10,25 inch niet zo groot. De kleine letters op het scherm maken het nogal priegelig in de bediening. Ander ongemak is dat het navigatiesysteem geen Nederlands spreekt.

Op de achterbank heb je verrassend veel zitruimte. De bagageruimte is met 385 liter acceptabel. Eén elektromotor drijft de achterwielen aan. De MG rijdt vlot, maar laat wel flink wat rijwind horen. Het beloofde rijbereik van 425 kilometer valt in de praktijk tegen: tijdens deze test kwamen we niet verder dan 370 kilometer. Met zijn relatief lage gewicht (1685 kilogram) blijkt de MG 4 een wendbare en tegelijk koersvaste auto. Hij is niet geschikt voor caravanliefhebbers, want hij mag slechts 500 kilogram aan de trekhaak hebben.

Plus

+ Voordelig geprijsd.

+ Goede rijkwaliteiten.

+ Veel zitruimte achterin.

+ 7 jaar garantie.

+ Rijke uitrusting.

Min

- Geen caravantrekker.

- Bediening soms onhandig.

- Geen Nederlandse navigatie.

- Rijwindgeluid.

- Mist regensensor.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

Een paar duizend euro goedkoper, maar een relatief onbekend merk: het is de vraag of het de autokoper over de streep trekt. Aan de kwaliteit van de MG 4 zal het niet liggen. Hij rijdt goed, is ruim en blijkt met moderne technologie uitgerust.

Extra testnotities

MG bracht de MG 4 onlangs uit met een behoorlijk spectaculaire prijs: €30.785. Dat was toen al gauw €7000 goedkoper dan een vergelijkbare Volkswagen ID.3. Maar na enkele weken volgde al een fikse prijsverhoging. De goedkoopste MG 4 kost nu €32.285. Dat is nog altijd veel goedkoper dan een VW ID.3. Zeker als je naar de ruimte en de uitrusting kijkt, is en blijft deze MG een ware prijspakker.

Met de veiligheid zit het wel goed: de MG 4 kreeg de maximale 5 sterren in de EuroNCAP-test. Hij waarschuwt desnoods voor aanrijdingen aan de achterkant van de auto of als je de deur opent terwijl er een fietser aankomt.

MG geeft 7 jaar of 150.000 kilometer fabrieksgarantie én pechhulp.

In het instrumentarium, dus voor de neus van de bestuurder, is dankzij de radar op het scherm te zien welke andere weggebruikers zich in de buurt bevinden.

Deze MG kan met maximaal 135 kWh snelladen. Hij heeft dan 35 minuten nodig om van 10 naar 80 procent op te laden. De boordlader werkt met 11 kW, in tegenstelling tot de basisversie van de MG 4 die het met slechts 6,6 kW (1-fase) moet doen.

In navolging van andere elektrische auto’s heeft ook deze auto geen startknop. Als je na het ontgrendelen van de portieren het rempedaal intrapt, is de auto meteen startklaar.

De auto voelt degelijk aan en het interieur blijkt netjes afgewerkt.

Handig is de draaiknop voor bediening van de automaat.

De door ons getest Luxury heeft een 360-gradencamera, draadloos oplaadvak voor de smartphone, stuurverwarming, een warmtepomp en stoelverwarming.

Tegen bijbetaling kun je met je MG 4 ook een e-bike of ander elektrisch accessoire opladen.

Voor de liefhebbers van e-bikes: een kogeldruk van maximaal 50 kilogram is toegestaan.

Het huidige MG heeft niets meer te maken met het klassieke Britse automerk MG. De Chinezen hebben de merknaam jaren geleden gekocht.

MG is een merk van de grote Chinese autofabrikant SAIC. Die had al eerder succes op de Nederlandse markt met de destijds extreem goedkoop geprijsde, elektrische SUV ZS. SAIC is al jaren een partner van Volkswagen en produceert daarvoor in China enkele modellen voor de lokale markt.

