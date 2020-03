Elektrisch merk Byton heeft Nederlandse importeur en is per direct te bestellen

Het Chinese automerk Byton is klaar voor een Europese marktintroductie. In Nederland wordt de import verzorgd door de Louwman Group – importeur van Toyota, Lexus en Suzuki.

Byton was helemaal klaar voor een Europese introductie in Genève, maar de autotentoonstelling is vanwege het coronavirus is afgeblazen en dus doen de Chinezen de bekendmaking van het nieuws noodgedwongen schriftelijk af. Louwman Group gaat in Nederland de import verzorgen van het Chinese merk. De Toyota-importeur doet de import van Byton er niet eventjes bij, want het zet een compleet nieuw bedrijf op om Byton op de Nederlandse markt te lanceren. Naast Nederland komt het elektrische automerk ook in Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, Frankrijk en Zweden op de markt.

Byton is in Hongkong opgericht door ex-medewerkers van onder meer BMW, met flinke steun van de Chinese overheid. Het doel van de fabrikant is om niet alleen in China groot te worden, maar ook Amerika en Europa te veroveren. Dat wil het merk voor elkaar krijgen door haar modellen vol te stoppen met moderne technologie. In de eigen woorden maakt Byton namelijk geen auto’s, maar ‘rijdende smart devices’.

Klaar voor autonoom rijden

Op het dashboard prijkt een heel riant scherm, dat met een doorsnee van 48 inch bijna over de hele breedte van de auto zit. Volgens z’n makers is het gebogen scherm zelfs het grootste van alle productie-auto’s ter wereld. Verder zit er een scherm óp het stuurwiel (boven de airbag) waarmee de bestuurder diverse functies kan bedienen en alsof dat nog niet genoeg is, prijkt er tussen de voorstoelen nóg een touch screen voor de voorste passagier.

Naar eigen zeggen speelt Byton met de M-Byte in op ontwikkelingen van de toekomst. Zo houdt het ontwerp van de neus rekening met een toekomst waarin auto’s volledig zelfstandig kunnen rijden. Als het eenmaal zo ver is, kan de M-Byte via ‘Smart Surface’ boodschappen tonen op zijn voorkant waarmee hij met andere verkeersdeelnemers communiceert. Verder is de SUV volledig ‘connected’; onder meer is het mogelijk om de auto via een smartphone-app te delen met vrienden of kennissen.

Vanaf 45.000 euro