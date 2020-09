‘Elektrisch rijden goedkoper dan op benzine of diesel’

Bij het onderzoek worden alle kosten meegenomen, inclusief brandstof, afschrijvingen, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Leaseplan deed onderzoek in 18 Europese landen. Daaruit blijkt dat de kosten van elektrische voertuigen dalen en dat er een sterke markt is voor tweedehands elektrische auto’s van hoge kwaliteit.

In de index zijn de kosten ‘gemiddeld’ over de eerste vier jaren van bezit, waarbij wordt uitgegaan van 30.000 gereden kilometers per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat elektrische auto's ‘kostenconcurrerend’ zijn. Dat betekent dat ze goedkoper zijn, of niet meer dan vijf procent duurder dan hun tegenhangers op benzine of diesel.

Elektrische auto's zijn voordeliger in 14 landen, te weten: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal , Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Uit het rapport bleek verder dat de gemiddelde maandelijkse kosten voor autorijden enorm variëren in Europa: van 491 euro per maand in Hongarije tot 926 euro per maand in Zwitserland.