Elektrische Audi E-Tron kan door defect in brand vliegen

‘Wrede grasmaaier’ breekt snelheids­re­cord: in 6 seconden naar 160 kilometer per uur

12:23 Een gemotoriseerde, vierwielige grasmaaier van fabrikant Honda heeft een snelheidsrecord gebroken en daarmee een officiële vermelding verdiend in het Guinness World Records-boek. Het maaimonster accelereerde op een racecircuit bij Dresden in Duitsland in 6,3 seconden tot een snelheid van 160 kilometer per uur.