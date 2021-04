Elektrische auto blijft voorlopig duur. Aldus Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld

Andere autofabrikanten komen met een stortvloed aan nieuwe modellen tussen nu en twee jaar. Bij Toyota zien we dat nog nauwelijks. Bent u niet bang dat de concurrentie u gaat inhalen terwijl de Toyota's nog vooral op benzine blijven rijden?

Johan van Zyl: ,,Onze filosofie is altijd geweest dat we over de volle breedte producten ontwikkelen en aanbieden. We hebben alles in huis: hybride, plug-in hybride, volledig elektrisch en waterstof. Maar voorlopig blijven wij vooral in benzinehybride geloven, want dat is nog steeds de voordeligste manier om de CO2uitstoot terug te dringen. In vergelijking met andere automerken zie je dat Toyota in Europa de laagste CO2-uitstoot heeft van allemaal. Dat komt voornamelijk doordat meer dan 60 procent van onze verkochte auto's tegenwoordig hybride is.