Elektrische auto blijkt gewilde prooi voor dieven

RAV4

Dit jaar werden al 80 elektrische auto's gestolen, in de eerste drie maanden van vorig jaar waren dat er nog 31. Vooral Toyota's blijken populair bij de autodieven. Het gaat in de meeste gevallen namelijk om de hybride Toyota RAV4, waarvan er dit jaar 25 werden gestolen. Slechts vier daarvan zijn teruggevonden.

Keyless

Een groot deel van de gestolen auto's is keyless en kan dus worden geopend met een speciale sleutel die de auto opent wanneer de sleutel in de buurt van de auto is. Inbrekers kunnen dat signaal opvangen en kopiëren. Volgens AVc werkt Toyota net als andere fabrikanten aan een oplossing voor dit probleem. De stichting vermoedt dat de gestolen auto's naar het buitenland gaan.