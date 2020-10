Elektrische auto's en hybrides opeens brandgevaarlijk: wat is er aan de hand?

BMW, Ford en Hyundai roepen in Europa vele tienduizenden elektrische en semi-elektrische auto’s terug vanwege brandgevaar. De accu’s kunnen spontaan in brand vliegen tijdens het opladen of tijdens het rijden.

Het brandgevaar van grote krachtige accu’s van elektrische auto’s is al een tijd bekend. Filmpjes van spontaan ontbrandende Tesla’s komen met enige regelmaat op internet. De brandweer waarschuwde eerder voor het gevaar van opladen in parkeergarages vanwege het felle vuur dat ontstaat als een elektrische auto vlam vat. Het risico werd altijd gebagatelliseerd.

Plug-ins

Maar nu is het anders. In een paar weken tijd roepen twee automerken - BMW en Ford - plug-in hybrides terug naar de garage en nieuwe worden er voorlopig niet afgeleverd. Het is onduidelijk waardoor de auto’s brandgevaarlijk zijn. Of de accu’s vertonen mankementen, of bij de montage zijn fouten gemaakt, of de software die het laden en ontladen regels is slecht. Het probleem is wijdverspreid. BMW roept liefst twaalf verschillende hybride modellen terug. Hyundai roept de elektrische Kona terug. Hyundai roept in Nederland bijna 8000 Kona’s terug naar de garage. Een software-update van het batterijmanagement moet de problemen oplossen maar mogelijk moeten er ook onderdelen worden vervangen. Wereldwijd zouden sinds vorig jaar 16 Kona’s van Hyundai spontaan in brand zijn gevlogen.

Bij plug-in hybrides wordt er veel gevraagd van de kleine accu’s. Vaak moeten ze de eerste 10, 20 kilometers de gehele auto voortstuwen totdat de benzinemotor het overneemt. Als de software dat niet goed regelt kan de accu een opdonder krijgen waarbij eenmaal aan de laadpaal de elektriciteit niet wordt opgeslagen maar wordt omgezet in warmte. Tot de accu zó heet wordt dat er brand ontstaat. Eigenaren van de hybrides van BMW en Ford wordt gevraagd de auto niet meer op te laden met de kabel. Ford voorziet geen snelle oplossing en de eigenaren van de getroffen Kuga-serie krijgen als compensatie een tegoedbon van 500 euro voor benzine.

Hybrides zijn relatief nieuw voor autobedrijven. Toyota is al twintig jaar actief met de techniek, maar veel merken komen pas de laatste jaren met plug-ins om te kunnen voldoen aan Europese milieu-eisen. Er is grote paniek bij de autobouwers die problemen hebben met hun hybrides, want elektrisch en semi-elektrisch rijden is letterlijk van levensbelang. Zonder hybrides en elektrische auto stoten de auto’s gemiddeld te veel CO2 uit en dat wordt streng beboet door de Europese Unie. Om boetes te ontlopen betaalt Fiat bijvoorbeeld miljarden euro's aan Tesla in ruil voor CO2-rechten. Ook Tesla mág auto’s verkopen die uitlaatgassen uitstoten maar de volledig elektrische auto’s rijden schoon. De op papier uitgespaarde CO2 is verhandelbaar.

Elon Musk

Topman Elon Musk van Tesla kan zich in de handen wrijven want ook Ford vreest te moeten winkelen voor CO2-rechten nu de verkoop van de Ford Kuga hybride stokt vanwege de brandrisico’s. Er waren in Europa al zeven brandincidenten met Kuga’s. Kortsluiting in de accu zou de oorzaak zijn. Dat de batterijcellen zelf niet deugen is niet uit te sluiten. Autofabrikanten kopen die weliswaar gerenommeerde elektronicabedrijven als Samsung en LG, maar ook die firma’s werken zich een slag in rondte om aan de grote vraag te voldoen.