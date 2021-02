Elektrische auto's kampen met vastgevroren laadkabels

Nu we al een kleine week met behoorlijk lage temperaturen te maken hebben, wil er wel eens een relatief nieuw fenomeen opduiken: vastgevroren laadkabels. Hoewel er berichten opduiken dat er veel problemen mee zouden zijn, herkent de ANWB dat beeld niet echt. Een woordvoerder verklaart tegenover AutoWeek dat de Wegenwacht in het begin van de week ‘een handjevol meldingen’ kreeg, maar dat het niet opvallend vaak een probleem oplevert. Vooral zondag en maandag waren er wel enkele meldingen. Volgens de ANWB is de ‘stuifsneeuw’ van toen een potentiële boosdoener geweest. De sneeuw kon daardoor tussen de stekkerkop en laadopening komen en vervolgens opvriezen.

Voorkomen is beter dan genezen, dus luidt het vrij simpele advies: zorg dat de stekker er zo droog mogelijk in gaat. Goed droogwrijven en ook de openingen droogmaken, moet in principe genoeg zijn. Mocht de boel dan toch nog vastvriezen, dan heeft de Wegenwacht een simpele oplossing. Even voorzichtig verwarmen met een föhn en als het goed is komt stekker dan snel weer los. Invetten met speciale goedjes hoeft dus niet en ga bij het losmaken natuurlijk al helemaal niet in de weer met (warm) water. Mocht er ooit weer eens zogenoemde ‘sneeuwjacht’ komen, dan is het wellicht een idee om de aansluiting ergens mee af te dekken.