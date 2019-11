‘Elektrische auto’s komen verder dankzij rode lampjes’

Voor de experimenten heeft de Amerikaanse automaker een elektrische versie van de Transit bestelwagen voorzien van led-verlichting in het interieur. Daarmee voert Ford een psychologisch experiment uit: volgens technici van het merk kan de kleur van de verlichting in een auto de stemming van de inzittenden sterk beïnvloeden. In een auto met rode verlichting blijken testpersonen het over het algemeen warmer te hebben dan in dezelfde auto voorzien van blauwkleurig licht. Zodra de rode lampen branden, zetten de deelnemers de verwarming doorgaans minder hoog dan wanneer de verlichting niet brandt.

Juist daar zit een groot voordeel voor elektrische auto’s (EV’s). Volgens het onderzoek van Ford heeft het gebruik van de klimaatcontrole in een EV een enorme impact op de actieradius, ofwel het aantal kilometer dat je kunt rijden op één volgeladen accupakket. Zodra je de verwarming bijvoorbeeld lang aan houdt bij vrieskou (of juist de airconditioning voluit zet om het interieur te koelen in de zomer) kan dat de reikwijdte zelfs halveren, zo claimt het merk.

Rood en blauw geven twee verschillende ervaringen, claimt Ford.

Door de inzittenden op een subtiele manier te beïnvloeden met de juiste interieurkleuren, moet dat effect dus drastisch worden teruggedrongen. Volgens Ford verbruikt de Transit door dit systeem 3,3 procent minder energie door slimmere koeling op hete dagen, terwijl hij met de verwarming op koude dagen 2,5 procent zuiniger is.

Smart Energy Concept

Ford test het effect van de verlichting met de speciale ‘Transit Smart Energy Concept’. Naast de rode (of blauwe) verlichting is de personenbus voorzien van enkele andere snufjes die energie moeten besparen: zo heeft de auto een warmtepomp die efficiënt met de beschikbare warmte omgaat, zijn alle tien de zitplaatsen uitgerust met stoelverwarming (dat bespaart veel warme lucht die moet worden rondgeblazen) en gaat de schuifdeur slechts voor de helft open zodat er minder warme of koude lucht ontsnapt. Dat laatste is vooral handig wanneer dit soort auto’s wordt ingezet als stadsbus.

Stoelverwarming en plexiglas moeten de warmte binnen houden

Productieversie in 2021