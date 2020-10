Elektrische auto's: koper heeft al keuze uit 60 modellen en er zijn nu ook goedkopere

‘Qmusic’ staat er op de kenteken­plaat van de Belgische Justyna: ‘Ze denken dat ik bij de zender hoor’

15 oktober In België rijden bijna 40.000 automobilisten met een gepersonaliseerde kentekenplaat: tegen bijbetaling mag je zelf bepalen welke cijfers en letters erop staan. De Vlaamse Justyna is dol op auto’s én op radiozender Qmusic. Ze vernoemde haar auto én boot ernaar. En rondrijden met deze nummerplaat levert voordelen op in het verkeer, zegt ze.