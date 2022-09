Elektrische bestelwagen komt er niet in bij ondernemers

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn niet van plan om elektrische bestelauto’s aan te schaffen. Ook niet nu het kabinet de aanschaf van dieselbestelwagens fors duurder maakt.

Dat blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie MKB Nederland onder duizend leden. Het kabinet wil het gebruik van diesels terugdringen om de CO 2 -uitstoot te beperken. Om diesels minder aantrekkelijk te maken moeten ondernemers vanaf 2025 een aanschafbelasting, de bpm, gaan betalen voor een nieuwe bestelwagen met verbrandingsmotor. Dat maakt een bestelbus met dieselmotor zo’n 11.000 euro duurder.

Met de lastenverzwaring wil het kabinet de ondernemers stimuleren een elektrische bestelauto aan te schaffen. Maar de vraag is of dat doel bereikt wordt. Uit de enquête blijkt dat maar een kleine minderheid van 9 procent van de ondernemers van plan is een elektrische bestelbus aan te schaffen de komende jaren. Daar doet de prijsverhoging voor een diesel niets aan af.

Een miljoen bestelwagens

In totaal rijden er zo’n miljoen bestelwagens in Nederland. De helft van de ondernemers geeft aan langer door te rijden met de oude diesel; de andere helft is van plan occasions te kopen. En 9 procent denkt een nieuwe diesel te kopen.

In totaal verwacht het kabinet met de bpm 2,2 miljard euro extra binnen te halen. Daarnaast gaat per 2025 de wegenbelasting voor ondernemers omhoog. Dat moet in vijf jaar 500 miljoen euro opleveren.

Actieradius te laag

Ruim de helft van de ondernemers geeft aan dat de elektrische bus nog niet geschikt is voor hun bedrijfsvoering. De actieradius is te laag, zeker voor bedrijven die zware lasten met hun bussen vervoeren. Daarnaast zijn er nog te weinig plekken waar de bussen snel kunnen worden bijgeladen.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, vindt de maatregelen van het kabinet nu niet meer dan ‘een lastenverzwaring die zo snel mogelijk van tafel moet’. MKB Nederland wil dat de aanschafsubsidie voor elektrische bestelwagens blijft bestaan. Dat is volgens de ondernemers een effectievere manier om het wagenpark te elektrificeren.