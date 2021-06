Elektrische BMW i4 geeft zich bloot

BMW heeft meer details bekendgemaakt van zijn eerste volledig elektrische middenklasser: de i4. Hij deelt zijn elektrische aandrijflijn met de iX, die vooral bedoeld is als vlaggenschip voor innovaties en toppunt van luxe. De i4 oogt meer als een klassieke BMW en deze auto komt later ook met benzinemotoren beschikbaar. Elektrisch komt hij maximaal 590 kilometer ver.

De BMW i4 is een vierdeurs ‘Gran Coupé', zoals BMW die de afgelopen jaren wel vaker presenteerde. Hij heeft de nieuwste generatie van het iDrive systeem en kan net als de iX al voor een belangrijk deel autonoom rijden. Hij wordt in eerste instantie alleen elektrisch geleverd als BMW i4 eDrive40 (€60.697) en als BMW i4 M50 (€73.496).

Met 4,78 meter lengte en een wielbasis van 2, 86 meter belooft hij meer dan genoeg plek voor vijf inzittenden. De kofferbak heeft 470 tot 1.290 liter inhoud. Er is veel aandacht besteed aan het reduceren van de luchtweerstand. Zo heeft de auto verzonken portiergrepen, aerodynamische wielen, diffusor-elementen in de achterbumper en een ‘vin’ aan de achterkant. De auto heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,24 Cw, onder meer dankzij actieve luchtgeleiding zoals afsluiting van de nadrukkelijk aanwezige BMW-nierengrille.

De BMW i4 M50 is tevens het eerste elektrische model van BMW M, de extra sportieve lijn van BMW. Er is een M Carbon exterieurpakket leverbaar op de i4 M50, waarbij verschillende elementen zijn uitgevoerd in lichtgewicht, hightech koolstofvezel. Een andere optie zijn laser-koplampen.

Luchtvering standaard

De i4 krijgt standaard adaptieve demping en luchtvering achter. Het batterijenpakket is laag in de vloer geplaatst. Dit leidt voor een laag zwaartepunt van de auto en moet de wegligging ten goede komen. De auto deelt zijn aandrijflijn met de iX, maar heeft een eigen onderstel. dat sportiviteit met comfort moet combineren. Voor het eerst past BMW ook volledig elektrische vierwielaandrijving toe. Dit systeem past de hoeveelheid koppel (trekkracht) per wiel continu aan de verschillende rijomstandigheden aan. Is 4x4 niet nodig, dan komen alleen de achterwielen in actie, om energie (lees: stroom) te besparen.

Volledig One Pedal-driving is niet mogelijk, maar wie zijn rijstijl aanpast kan tot 90 procent van alle remacties met recuperatie laten uitvoeren, waardoor gebruik van het rempedaal niet nodig is.

Opmerkelijk in de aandrijflijn is de 400 Volt accupakket, terwijl concurrenten als Audi, Porsche en zelfs Hyundai en Kia in hun nieuwste modellen inmiddels een 800 Volt batterij standaard hebben. Het accupakket heeft een capaciteit van 80,7 kWh. Het laadvermogen is maximaal 200 kW. De BMW i4 is geschikt voor zowel eenfase als driefase opladen aan een AC-oplaadpunt, met een maximale capaciteit van 11 kW. Volledig opladen duurt dan 8,5 uur. BMW biedt acht jaar of 160.000 km garantie op de accu.

De vierwielaangedreven BMW i4 M50 heeft een motorvermogen van 400 kW (544 pk). Het piekvermogen is gedurende tien seconden beschikbaar in een speciale Sport-modus. Bij de BMW i4 eDrive40 zorgt een 250 kW (340 pk) sterke elektromotor voor klassieke achterwielaandrijving. Zijn actieradius bedraagt tot 590 kilometer (WLTP). Dat is iets minder dan de 630 kilometer die de BMW iX belooft.

Met de Sport Boost functie sprint de BMW i4 M50 in 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 225 km/h. De BMW i4 eDrive40 accelereert van 0 naar 100 km/h in 5,7 seconden en heeft een topsnelheid van 190 km/h. Een elektrisch inklapbare trekhaak is optioneel leverbaar en maakt het mogelijk om een aanhanger tot 1.600 kg te trekken.

Zestien luidsprekers

De BMW i4 is standaard uitrust met een geluiddempende voorruit, automatisch dimmende binnenspiegel en verwarmde buitenspiegels. Een HiFi luidsprekersysteem – optioneel voor de BMW i4 eDrive40 en standaard voor de BMW i4 M50 – brengt het aantal luidsprekers op tien. Wie dat nog niet genoeg vindt, kan kiezen voor het Harman Kardon Surround Sound System met zestien luidsprekers en een digitale zevenkanaalsversterker met audiovermogen van 464 watt.

De elektrische rijbeleving wordt ondersteund door bijpassende geluiden die zijn gecomponeerd door de beroemde filmmuziekcomponist Hans Zimmer en Renzo Vitale, de Creative Director Sound van BMW. Zo zijn in de Sport-modus de geluiden krachtiger en dominanter aanwezig. De BMW i4 M50 heeft een bijzonder energieke toon. Via Remote Software Upgrade zijn er ook andere IconicSounds te downloaden, voor een andere geluidsbeleving.

Software

Het gebogen beeldscherm (Curved Display)integreert het 12,3 inch instrumentenpaneel en 14,9 inch centrale display tot ogenschijnlijk één scherm dat naar de bestuurder is gericht. Het aantal knoppen en schakelaars in het interieur is tot een minimum beperkt, geheel volgens de trend van dit moment. Blauwe accenten in het dashboard verwijzen naar de elektrische aandrijving.

Het met gesproken commando's te bedienen infotainment herkent wie er spreekt. En het nieuwe BMW Operating System 8 biedt meer mogelijkheden voor het up-to-date houden van de software. Zo kunnen via Remote Software Upgrade nieuwe functies aan de BMW worden toegevoegd en bestaande verbeterd via de geïntegreerde SIM-kaart of via de My BMW App. Een bezoek aan de dealer is hierbij niet nodig. In BMW ID worden verschillende persoonlijke instellingen opgeslagen, beveiligd met een pincode. Bij het instappen is er een persoonlijke begroeting op het centrale scherm.

Autonoom rijden

De i4 kan voor een groot deel al zelfstandig rijden, maar bereikt nog niet Level 3. De Active Cruise Control werkt in combinatie met Driving Assistant Professional tot 180 km/h. Aanvullend zorgt Steering & Lane Control Assistant er tot diezelfde snelheid voor dat de auto de juiste koers blijft volgen, indien nodig met vloeiende stuurcorrecties. Active Navigation assisteert de overige systemen, bijvoorbeeld door de snelheid van de cruise control aan te passen voor een naderende afrit. Ook kan de auto zelf parkeerplaatsen herkennen en inparkeren.

De optionele Drive Recorder registreert met de camera’s van de assistentiesystemen continu de situatie rond de auto en slaat beelden van maximaal 40 seconden indien gewenst op. Bij een ongeval worden de beelden automatisch opgeslagen. De beelden zijn dan terug te kijken via het Control Display en te exporteren met een USB-stick.

