Elektrische Mini kost € 34.900 en is in 3,5 uur op te laden

Ruim 60 jaar nadat de allereerste Mini op de weg verscheen, wordt hij elektrisch. In Rotterdam is vandaag de volledig elektrische Mini voor de ogen van de wereldpers onthuld. Met een volledig opgeladen batterijenpakket kan hij 232 kilometer ver komen.

Vanaf maart 2020 wordt de Mini Electric in Nederland geleverd met prijzen vanaf € 34.900. Daarmee is hij ruim 11.000 euro duurder dan de goedkoopste Mini met benzinemotor. Privé en zakelijk leasen is mogelijk vanaf € 499 per maand. Met zijn 184 pk sterke elektromotor trekt de Mini Electric in 7,3 seconden op vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 150 km/uur. Omdat de volledige motorkracht al meteen bij het aantippen van het gaspedaal beschikbaar is, werd voor de elektrische Mini een nieuw antislipsysteem ontwikkeld.

Met zijn gewicht van 1.365 kg is het elektrische model 145 kg zwaarder dan de Mini Cooper S driedeurs. De batterijen zijn in de bodem van de auto geplaatst, waardoor de bagageruimte van het oorspronkelijke driedeurs model behouden blijft. De positionering van de batterijen in de bodem leidt er verder toe dat de carrosserie 1,8 cm hoger is en dat het zwaartepunt 3 cm lager ligt dan bij een Mini Cooper S. De fabrikant spreekt van een optimale gewichtsverdeling en belooft een uitdagend weggedrag in bochten. ‘One-pedal driving’ is mogelijk: het rempedaal hoeft dan eigenlijk niet meer aangeraakt te worden, want de auto remt vanzelf af zodra je het gaspedaal loslaat. De zogenoemde recuperatie (energie winnen uit de remkracht) kan op twee niveaus worden ingesteld.

De auto kan worden opgeladen aan het stopcontact thuis, via een zogenoemde wallbox of bij een openbare laadpaal. Snelladen met gelijkstroom is mogelijk tot 50 kW. Een zogenoemde driefasen-kabel voor sneller laden is als optie verkrijgbaar. Met de maximale laadcapaciteit van 11 kW kan de Mini Electric in 2,5 uur tot 80 procent worden opgeladen en in 3,5 uur tot 100 procent. Bij een snellader kan de auto met een maximale laadcapaciteit van 50 kW in 35 minuten tot 80 procent worden opgeladen.

Led-koplampen

De standaarduitrusting van de Mini Electric bevat led-koplampen, automatische airco in twee zones, verwarming met warmtepomptechnologie, bijverwarming, een elektrische parkeerrem, navigatie en online diensten. Ook een speciale app hoort erbij. Die toont statistieken over het stroomverbruik van de auto of een kaart met openbare laadpunten in de buurt van de auto. Verder kunnen met de app op afstand het knipperen van de koplampen, de claxon, ventilatie, portiervergrendeling én de binnentemperatuur op afstand worden bediend.

