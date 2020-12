Elektrische Seres 3 is in Nederland en heeft een prijskaartje: €37.995

De Seres 3 is een 3,39 meter lange elektrische cross-over die zo’n 9 centimeter groter is dan de MG ZS EV, maar wel min of meer in hetzelfde segment valt. De wielbasis bedraagt 2,66 meter. De Chinees-Amerikaanse Seres 3 is in feite een aangepaste versie van de Fengon E3 van de Chinese fabrikant Dongfeng. Dat deed vermoeden dat de specificaties van de Seres 3 nagenoeg overeen zouden komen met die Chinese cross-over en dat blijkt te kloppen.

De cross-over heeft een kobaltvrij accupakket van 52 kWh in zijn bodem waarmee hij een actieradius van 320 kilometer (WLTP) moet kunnen halen. Het accupakket is aan een snellader in 30 minuten van 20 naar 80 procent vol te jagen. Op de vooras zit een 163 pk en 200 300 Nm sterke elektromotor die hem in 8,9 seconden naar de 100 km/h brengt. De topsnelheid bedraagt 155 km/h.

Met zijn prijs vanaf €37.995 is de Seres duurder dan Chinese MG ZS EV, die net geen 31 mille kost. Die is echter iets kleiner, heeft een minder krachtige elektromotor (143 pk) en perst met 263 kilometer een kleinere actieradius uit zijn accupakket van 45 kWh. Ook is het uitrustingsniveau van de Seres 3 riant te noemen.

Uitrusting

Voor de vanaf-prijs van € 37.995 krijg je namelijk 18 inch lichtmetalen wielen en ledverlichting rondom. Verder is hij voorzien van nagenoeg alles wat je in een doorsnee moderne personenauto kunt wensen. Zoals automatische klimaatregeling, cruise-control, een glazen panorama-dak, parkeerhulp rondom, elektrisch verstelbare voorstoelen en zelfs een compleet met leer bekleed interieur. Privacy-glas, verwarmde voorstoelen, een met leer bekleed stuurwiel, keyless go, een regensensor en elektrisch verwarmbare én verstelbare buitenspiegels maken eveneens deel uit van de standaarduitrusting. Centraal op het dashboard prijkt altijd een 10,25 inch scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. En je kan in de Seres 3 ook je telefoon draadloos opladen.

Ook wat veiligheidssystemen betreft is de auto bij de tijd. Hill Start Assist, Hill Hold Control, Hill Descent Control, Lane Departure Warning, Forward Collision Warning, een noodremsysteem en een elektronische handrem zijn allemaal standaard. De fabrikant zegt nog te werken aan een trekhaakoptie, daarover wordt in het eerste kwartaal van 2021 meer bekend. De Seres 3 is per direct online te configureren en kan ook worden besteld.

