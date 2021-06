Elektrische vrachtwagens zijn in opkomst, maar langs de snelweg kunnen ze niet laden

Geen van de bekende laadstations met het gebogen gele dak is geschikt om vrachtwagens te laden. Bij de nieuwere stations met rechte daken kan het theoretisch wel, want daar is de doorrijhoogte opgekrikt naar vier meter. Toch wil Fastned de vrachtwagens niet hebben, want de bestrating is niet sterk genoeg. Meer dan 7,5 ton kan die niet dragen. Bovendien zijn de bochten naar de laadstations zo krap dat een vrachtwagencombinatie alles kapot zou rijden. En als het een vrachtwagenchauffeur al zou lukken om een laadpaal te bereiken, dan is het laadstation meteen helemaal gevuld.