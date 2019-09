Elektro-oorlog op komst: is de Renault Zoe er klaar voor?

Volledig scherm Nieuwe neus, nieuwe techniek: de Renault Zoe © Renault

395 kilometer op één acculading: dat moet de vernieuwde Renault Zoe volgens de officiële cijfers kunnen halen. Dat is niet slecht voor een elektrisch model in het compacte segment, zeker niet wanneer je weet dat de eerste Zoe in 2012 met moeite 150 kilometer per laadbeurt haalde. Er is in de tussentijd dus een hoop gebeurd: met deze reikwijdte is de Zoe van een stadsauto uitgegroeid tot een prima inzetbare elektrische auto.

Om die grotere actieradius te halen, veranderde Renault veel aan de Zoe. Ten eerste groeide het accupakket naar 52 kilowattuur: ondanks dat de basis van de Zoe gelijk is aan het model dat al zeven jaar bestaat, zijn de samenstelling en het ontwerp van de batterijen sterk verbeterd. Dat zorgt er voor dat hij meer energie kan opslaan. Bovendien monteert Renault een vernieuwde elektromotor die niet alleen sterker is, maar ook zuiniger met de stroom om springt. Een goede ontwikkeling: de meeste gebruikers van een Zoe zullen nu vrijwel nooit tegen laadstress aanlopen en dat was met de eerste versie wel anders.

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault

Snelladen

Een andere verandering vinden we achter het flink gegroeide logo in de neus: daar zit een nieuwe laadpoort die overweg kan met de zogenoemde CCS-lader (Combined Charging System), die wordt gezien als de nieuwe standaard voor snelladen. Voorheen kon je een Zoe alleen ‘tanken’ aan gewone laadpalen met wisselstroom (maximaal 22 kW), voortaan zijn via gelijkstroom laadsnelheden tot 50 kW mogelijk.

Hoewel dat snelladen prettig is bij langere ritten, laadt de Zoe minder snel dan de meeste concurrenten. De genoemde Peugeot en Opel kunnen bijvoorbeeld tot maximaal 100 kW snelladen, terwijl een Tesla Model 3 is voorbereid op nog veel hogere snelheden. In de praktijk maakt het de Renault minder geschikt voor lange reizen dan zijn rivalen: bij 50 kW duurt het bijvoorbeeld een half uur om 150 kilometer range bij te vullen, terwijl de concurrentie in die tijd twee keer zo veel kan bijladen. Daarvoor moeten de laadomstandigheden wel ideaal zijn, maar dit verschil zet de Zoe – op dit vlak – nu al op achterstand.

Volledig scherm Voortaan kan de Zoe ook snelladen © Renault

Bij ‘standaard’ laadpalen – zoals bij winkelcentra of bedrijven – biedt de Zoe juist weer een voorziening die andere EV’s missen. Dankzij een speciale lader ín de auto kan hij daar met 22 kW laden, waar de meeste modellen op 11 kilowatt blijven steken. Met 22 kilowatt stijgt de actieradius met 125 kilometer in één uur in plaats van twee. Dat is interessant voor bedrijven of instanties die de Renault als deelauto inzetten: het is niet nodig om 30.000 euro uit te geven aan een prijzige snellaadpaal, terwijl het ‘tussendoorladen’ vlot genoeg is voor de meeste gebruikers.

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault

Vlotter en soepeler

Over vlot gesproken: de nieuwe elektromotor is een fijne machine. Renault levert hem in twee versies: de minst krachtige levert 80 kilowatt (zo’n 110 pk) maar voortaan is er ook een variant die 100 kilowatt (136 pk) produceert. Die extra kracht is welkom, omdat het de Renault een stuk vlotter maakt zodra je bijvoorbeeld wilt inhalen op de snelweg. Daarbij zijn de motorreacties niet enorm flitsend maar wel mooi te doseren.

Dat geldt ook voor het rempedaal: in sommige elektrische auto’s merk je niet goed hoe veel je moet remmen of voelt het rempedaal erg ‘sponzig’, maar in de Zoe voelt het zeer natuurlijk aan. Ook nieuw is een schakelpook waarmee je een B-stand kunt selecteren: in die positie remt de elektromotor sterker af zodra je het stroompedaal los laat. De vrijgekomen remenergie slaat de auto vervolgens weer op in de accu’s, zodat je weer een paar kilometer verder komt. Ook dit werkt soepel: de Zoe rijdt ronduit prettig en daar merk je de jarenlange elektrische expertise van Renault.

Volledig scherm Stiller, fraaier en deel van hergebruikte materialen: het interieur © Renault

Oude autogordels

Nog een duidelijke verbetering: het interieur van de Zoe steekt veel netter in elkaar dan voorheen en ademt vooral meer sfeer. Zeker in de Zen-variant, waar het passagiersgedeelte is bekleed met fraai ogend textiel dat is gemaakt uit oude autogordels, hergebruikte bekledingsstoffen en gerecyclede PET-flessen. Minstens zo belangrijk: er is meer opbergruimte dan voorheen, je kunt optioneel een draadloze smartphonelader bestellen en de schermen (waaronder een standaard aanwezig digitaal instrumentenpaneel) ogen stukken moderner.

Minpunt aan de binnenkant: de Zoe voelt als een kleine auto. Hij is niet zo breed waardoor grotere mensen met hun schouders tegen de zijbekleding (en de medepassagiers) zitten, de bestuurdersstoel zit niet perfect omdat er geen hoogteverstelling leverbaar is en ook op de achterbank houdt de ruimte niet over. Drie kinderen passen er naast elkaar, maar voor volwassenen is het doorbijten. De bagageruimte – inclusief dubbele bodem – voldoet voor dit segment.

Volledig scherm Voldoende bagageruimte voor dagelijks gebruik © Renault

Huur of koop

Door z’n ruimteaanbod gaat de Zoe de aanstaande elektro-oorlog niet winnen, maar hoe zit dat met de prijzen? Hier wordt het opletten geblazen: je kunt een Zoe mét of zonder batterijen kopen. Inclusief accu’s kost hij minimaal 33.590 euro maar dan heb je niet de motorversie die je wilt. Voor 136 pk betaal je € 35.190 en daarmee zit de Renault precies tussen de prijzen die Peugeot en Opel voor hun concurrenten hebben aangekondigd. De Zoe heeft een nette standaarduitrusting met voldoende luxe en veiligheidssystemen, maar extreem scherp is de prijs niet.

Volledig scherm De laadopening werd fors groter © Renault

Wie de batterijen er bij huurt, betaalt voor de goedkoopste Zoe ineens 25.390 euro. De versie met 136 pk kost in dit geval € 26.990. Dat klinkt aantrekkelijk (zeker voor particulieren) maar dan komt de maandelijkse accuhuur er nog bij. De hoogte daarvan hangt af van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt: bij minder dan 7.500 kilometer betaal je 74 euro per maand, bij onbeperkte kilometers stijgt het maandbedrag naar 124 euro. De meeste particuliere kopers in Nederland kiezen voor het huren van de accu’s. Ons advies: reken even goed uit wat je per jaar rijdt en weeg dan de kosten af, het meest gunstige kostenplaatje kan per persoon verschillen.

Meteen leverbaar

Op één punt heeft de Zoe sowieso al gewonnen van zijn opponenten: Renault kan de auto dit jaar nog leveren met 4% zakelijke bijtelling. Daar kunnen kopers van de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e, modellen die pas in 2020 op de markt komen en dus met strengere bijtellingsregels te maken krijgen, alleen maar van dromen.

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault

Volledig scherm De vernieuwde Renault Zoe © Renault