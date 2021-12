Elitaire Franse automobielclub sluit al 126 jaar deze bevolkingsgroep uit

De Automobile Club de France is waarschijnlijk de oudste autoclub ter wereld. Qua emancipatie is de organisatie nooit met haar tijd meegegaan. Al 126 jaar laat de vereniging geen vrouwen toe en de 74-jarige voorzitter is niet van plan dat te veranderen.

De club is gevestigd in een enorm gebouw aan de beroemde Place de la Concorde in Parijs. Een bibliotheek, bar, dakterras, verschillende eetkamers en een zwembad maken deel uit van het pand. Volgens persbureau Bloomberg is een meerderheid van de leden niet gelieerd aan de auto-industrie.

Toch zijn ook enkele machtige mannen uit de autobranche lid, zoals Luca de Meo, ceo van Renault en Carlos Tavares, de ceo van Stellantis. In totaal heeft de club zo’n 2000 leden met een gemiddelde leeftijd van net iets onder de 55 jaar. Ze lobbyen voor verschillende zaken, bijvoorbeeld om oldtimers vrij te stellen van toekomstige emissieregels.

Technisch gezien is er geen regel die vrouwen verbiedt lid te worden, maar twee bestaande leden zouden een vrouw moeten steunen die lid wil worden. Dit lijkt onwaarschijnlijk. ,,Dit verandert niet zolang ik de baas ben. Ik heb het gevoel dat driekwart van onze tweeduizend leden niet wil dat dit verandert en ik ben te democratisch ingesteld om iets in te voeren wat zij niet willen”, zegt voorzitter Louis Desanges. ,,Bovendien hebben we andere mogelijkheden om vrouwen te ontmoeten in Parijs.”

De club is lang niet de enige in de wereld die volledig uit mannen bestaat, maar het is wel opvallend. In de autobranche zijn topposities immers steeds minder voorbehouden aan mannen, aldus Bloomberg. Alleen al bij Peugeot en Chrysler staan bijvoorbeeld vrouwen aan de top.

,,Een club als deze, die is blijven hangen in de negentiende eeuw en gesloten is voor vrouwen, doet afbreuk aan al het werk van de industrie om meer toegankelijk te worden voor vrouwen’’, zegt Elisabeth Young, baas van Women and Vehicles in Europe, een organisatie die zich er sinds 2008 voor inzet meer vrouwen aan te trekken in de branche. ,,Het is een schadelijk symbool dat uitstraalt dat de auto-industrie alleen voor mannen is.”