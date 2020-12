Ella (9) eerste meisje dat officieel is gestorven aan luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging heeft volgens een lijkschouwer bijgedragen aan de dood van de 9-jarige Ella Adoo-Kissi-Debrah uit Londen. Het is voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk dat dit officieel is aangemerkt als doodsoorzaak.

Het gerechtelijk onderzoek van een lijkschouwer naar de dood van het meisje leidde vorige week tot deze conclusie. Ella was tientallen keren in het ziekenhuis opgenomen voor ernstige astma-aanvallen. Toen ze in 2013 overleed bestond al het vermoeden dat luchtvervuiling een sterk beïnvloedende factor was, aldus de BBC.

Lees ook Wereldwijd bijna half miljoen pasgeboren baby's overleden aan gevolgen luchtvervuiling

De moeder van het meisje, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, pleitte destijds al voor aanvullend onderzoek, wat nu eindelijk heeft geresulteerd in een aangepast rapport van de lijkschouwer. Daarin staat dat Ella blootgesteld is geweest aan ‘excessieve‘ hoeveelheden luchtverontreiniging. in de drie jaar voor haar dood had ze verschillende aanvallen en was ze maar liefst 27 keer naar het ziekenhuis gebracht.

30.000 doden

De Britse regering schat dat het aantal mensen dat sterft door langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging in Groot-Brittannië op 30.000 per jaar ligt. Er is tot nu toe echter nooit een directe link gelegd met een individueel overlijden. De uitspraak is belangrijk omdat er geen verband met luchtverontreiniging wordt vermeld, maar dat het als (mede-)oorzaak wordt genoemd.

Volgens Britse advocaten heeft dit oordeel geen direct bindende gevolgen voor andere rechtbanken, maar is de eerste formele wettelijke erkenning van luchtverontreiniging als doodsoorzaak van een bepaald individu wel van belang. ,,Het zal andere individuen helpen die willen aandringen op meer actie tegen luchtverontreiniging, tegenover overheidsinstanties die beslissingen nemen over vervuilende activiteiten zoals verkeer en wegen, of openbare en particuliere instanties die zelf grote luchtvervuiling veroorzaken", aldus de Britse advocaat David Wolfe.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.