Elon Musk: Jouw benzine- of dieselauto is straks niets meer waard

Musks bewering volgt op een tweet van een zekere Sam Talks Tesla. Die stelde dat ‘het voorziene verbod op auto’s met verbrandingsmotor in het Verenigd Koninkrijk in 2035 een belangrijk keerpunt is’. Vele andere landen zullen volgen, aldus de twitteraar. ‘Tesla heeft 100 procent bewezen dat EV’s (electric vehicle, elektrisch voertuig, red.) wereldwijd levensvatbaar en superieur zijn. Wie koopt er nog een auto met verbrandingsmotor na 2025, wetende dat de restwaarde nihil zal zijn?’.



Musks antwoord luidde: ,,Je laatste opmerking is superbelangrijk voor autokopers. Restwaardes van benzine-/dieselauto’s zullen de komende jaren kelderen. Kies EV of ga failliet’’, is zijn niet mis te verstane devies.