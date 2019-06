Elon Musk: meer Tesla-fabrieken in China

Tesla wil meer fabrieken in China openen, naast de grote fabriek die in Shanghai verrijst. Dat zei topman Elon Musk op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de maker van elektrische auto's.

China is de tweede markt voor Tesla. Volgens Musk zouden meer fabrieken in de Volksrepubliek uiteindelijk kostenvoordelen bieden. ,,China is erg groot, dus het is logisch fabrieken in andere delen van China te hebben om logistieke kosten te drukken”, zei hij. Ook het vermijden van invoerheffingen zal de autofabrikant goed uitkomen. De opening van nieuwe Chinese fabrieken zal nog wel een tijdje op zich laten wachten, zo gaf Musk aan.

Tesla heeft grote ambities met zijn fabriek in Shanghai, die zowel auto's als accu's zal produceren. Als tussentijds doel geldt daar een jaarlijkse productie van een half miljoen auto's. Op de langere termijn moeten er jaarlijks 1 miljoen voertuigen van de band rollen. Uiteindelijk wil Tesla op ieder continent fabrieken openen, zo klonk het op de aandeelhoudersvergadering. In Europa is het bedrijf al actief op zoek naar een geschikte locatie, waarover nog dit jaar een definitieve beslissing wordt genomen.

Musk weersprak zorgen over een teruglopende vraag naar Tesla's elektrische bolides. Die twijfels ontstonden na een teleurstellend eerste kwartaal, waarin 63.000 auto bij klanten werden afgeleverd. Tesla verwacht dat dit er in het tweede kwartaal 90.000 tot 100.000 zullen zijn. ,,Laat me duidelijk zijn: we hebben geen problemen met de vraag”, zei Musk. ,,We maken goede kans op een recordkwartaal op elk niveau.”

Over de winstgevendheid was de topman minder zeker. Tesla wil vooral hard groeien, wat ten koste gaat van winstgevendheid. ,,We kunnen het rustiger aan doen, maar dat zou niet goed zijn voor duurzaamheid en elektrisch rijden”, zegt Musk.