Elon Musk noemt duiker Thaise grot 'pedo' na kritiek op onbruikbare duikboot

Unsworth zei in een interview met CNN dat de op maat gemaakte onderzeeër die door Musk persoonlijk in de grotten werd afgeleverd, waardeloos was en dat het gewoon een PR-stunt was. ,,Hij kan zijn onderzeeër daar stoppen waar het pijn doet," zei Unsworth tijdens het interview. "Het ding had nooit kunnen werken. Hij heeft geen idee hoe zo'n grotgang eruitziet. De onderzeeër was veel te lang en niet buigbaar, dus die zou nooit om hoeken of obstakels kunnen komen en was na 50 meter al vastgelopen."