Engeland wil voor iedere nieuw gebouwde woning een laadpaal

Alle nieuwbouwwoningen moeten een laadpunt voor elektrische voertuigen krijgen, vinden ze in Engeland. Dat meldt de website autofans.be. Het land onderneemt drastische stappen om de CO2-uitstoot te verminderen, zeker nu bekend is geworden dat vorig jaar bijna een derde van de CO2-uitstoot afkomstig was van de transportsector.

De verplichting van een laadpunt per nieuwe woning komt er ook als stimulans, want vorig jaar was slechts 2,7 procent van alle verkochte auto’s in de UK een elektrische auto. Volgens het Department of Transport kost de installatie van een laadpaal 976 euro per parkeerplaats. Het gaat om een wetsvoorstel, over drie maanden is bekend of de wet het heeft gehaald.