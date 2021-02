Ergernis over wildgroei aan rotondes: ‘Hoe heeft iemand dit kunnen bedenken?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Moet je voor alle motorfiet­sen in één parkeervak apart betalen?’

14 februari ,,Ik vraag mij al een tijd af of ik mijn motorfiets in een parkeervak mag zetten. En als het betaald parkeren is, mag je er dan ook twee of meer neerzetten - als dat past - en dan voor maar één motor parkeergeld betalen?”, vraagt lezer Henk van Vliet.