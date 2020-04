Euro 95 amper een euro per liter in België, maar niemand kan ervan profiteren

Pomphouders net over de grens zowel in België als in Nederland zijn over het algemeen weinig spraakzaam over hoe het met hun omzet gaat. Een medewerkster van Gabriëls, dat in Zelzate een tankstation heeft waar normaal meer Nederlanders dan Belgen komen, reageert: ,,Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven, nou dan weet u het wel.” De exploitant van Total Zelzate is even kortaf. Zijn klandizie uit Nederland én België is opgedroogd.