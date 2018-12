Europese steden mogen vanaf 2021 ook nieuwste diesels weigeren

Lightyear opent productie­hal Helmond en gaat samenwer­ken met LeasePlan

17:05 HELMOND - In de fonkelnieuwe productiehal op de Automotive Campus in Helmond moeten binnen een half jaar de eerste prototypes van de Lightyear One van de band rollen. De eerste zonne-auto voor consumenten ter wereld. Ook gaat het bedrijf een samenwerking aan met de grootste leasemaatschappij van Nederland: LeasePlan.