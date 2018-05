Ex-Volkswagen topman Winterkorn aangeklaagd wegens dieselschandaal

Dit vanwege hun vermeende betrokkenheid bij het dieselschandaal met sjoemelsoftware die de uitstootnormen manipuleerde. De aanklacht, uitgesproken in Detroit, baseert zich op de vaststelling dat de topmannen op de hoogte waren van de frauduleuze software en dat ze doelbewust probeerden om informatie achter te houden toen de software werd ontdekt door onafhankelijke onderzoekers.

20 miljard

Winterkorn (70) CEO van VW van 2007 tot 2015, wordt er nu van beschuldigd mee te hebben gewerkt aan het achterhouden van informatie. De juridische actie is de nieuwste ontwikkeling in het schandaal dat heeft geresulteerd tot veroordelingen van andere VW-executives en dat het bedrijf al meer dan $ 20 miljard heeft gekost aan boetes, civiele procedures en schikkingen. Tot nu toe was de top van het bedrijf altijd buiten schot gebleven.