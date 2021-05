Ferrari gebruikt camouflageverf die zo zwart is dat al het licht wordt geabsorbeerd

De mensen van het populaire YouTube-kanaal Varryx zagen de wagen rijden en dachten meteen aan de verf. Doordat het licht niet wordt gereflecteerd, kun je dus ook geen verschillende vlakken onderscheiden en dus de vorm van de auto niet goed zien. Vantablack kan 99,965 procent van het zichtbare licht absorberen en is daarmee een van de donkerste substanties die we op aarde kennen.

Vantablack is uitgevonden door Surrey NanoSystems, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De unieke stof is oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire toepassingen en bestaat uit een woud van nanostructuren die licht vasthouden. Het licht komt hierbij vrij als warmte-energie.

Het is niet duidelijk of Ferrari met de SF90 uit de video test of de verf geschikt is voor camouflagedoeleinden, of dat ze in opdracht van een klant testritten doen. Wellicht wil iemand deze kleur op zijn auto en moet Ferrari testen of de zwarte kleur de auto niet te heet maakt. Het bedrijf reageerde niet op een verzoek om commentaar van Fox News.

Als autolak heeft Vantablack waarschijnlijk geen toekomst. Het is niet krasbestendig en bovendien extreem duur. Maar om prototypes te camoufleren, is het wel geschikt. Er is zelfs een nog donkerder zwart op komst. Twee wetenschappers van de Amerikaanse universiteit MIT (Massachusetts Institute of Technology) hebben een stof ontwikkeld die 99,995 procent van al het licht absorbeert.

