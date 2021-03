Ferrari gecrasht in sloot Cadzand, twee inzittenden gewond

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom zijn tunnels zo slecht verlicht? Levensge­vaar­lijk!’

18 maart ,,Waarom is de verlichting in tunnels zo levensgevaarlijk gedimd?’’, vraagt lezer Frank Pronk in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ,,Afgelopen week reed ik door de Kethel-, Benelux- en Drechttunnel: je schrikt je rot als je zo’n donker gat in rijdt. Gebruik van ledlampen zorgt toch al voor besparing op de elektriciteitskosten? Waarom dan toch nog dimmen? De nieuwe Ketheltunnel was net na opening prima verlicht, maar is nu ook veranderd in een donker hol.’’