Fietsendragers zijn roofgoed, vooral op de Veluwe

Dieven hebben het in de omgeving Harderwijk, Ermelo en Putten voorzien op fietsendragers. De afgelopen weken zijn er al minstens acht gestolen, voornamelijk bij vakantieparken en in het buitengebied. De ANWB staat er niet van te kijken: ‘Zo’n slot heb je binnen enkele seconden open’.

Het is een prachtige zonovergoten dag en je besluit om samen met je eega een stukje te gaan fietsen. De eigen omgeving ken je nu wel, dus je hangt de fietsen achter de auto op je mooie nieuwe fietsendrager en tuft naar het mooie natuurrijke Ermelo. Daar fiets je een prachtige route door bos, hei en zandverstuivingen en keert vervolgens moe maar stiktevreden terug bij je auto.

Om daar tot je schrik te ontdekken dat je fietsendrager weg is. Je baalt als een stekker, want niet alleen ben je 400 euro armer, maar je hebt er ook een acuter probleem bij. Hoe krijg je nu in vredesnaam die twee fietsen weer mee naar huis?

Opvallend meer

Een soortgelijk scenario kon de afgelopen zes weken precies acht keer geschreven worden. Twee keer verdween er een fietsendrager in Harderwijk, vier keer in Ermelo en twee werden er gejat in Putten. En dat zijn dan alleen nog de diefstallen waarvan aangifte is gedaan. In absolute aantallen is het misschien niet overdreven veel, maar volgens de politie Veluwe-West is de trend opvallend genoeg om er aandacht voor te vragen.

Netjes op slot

De dieven slaan vooral toe in het buitengebied en bij vakantieparken, laat hoofdagent Meltem Bediz weten. ,,De diefstallen werden op verschillende tijdstippen gepleegd en de dragers waren allemaal netjes op slot.’’ Of er een bende actief is, of dat het om allemaal ‘losse’ diefstallen gaat, is niet duidelijk. Maar de stijging is opvallend genoeg om het publiek te waarschuwen.

De politie kan overigens niet zeggen of de ‘dragerdiefstallen’ in een bredere regio, of zelfs landelijk, aan het stijgen zijn. Simpelweg omdat deze cijfers niet worden bijgehouden. (teskt gaat hieronder verder)

Pakkans gering

Die cijfers heeft ook SAFE (Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal) niet. ,,Maar het verbaasd me niets dat de fietsendrager doelwit is’’, zegt voorzitter Guus Wesselink. ,,Het past in het patroon dat het verdienmodel voor criminelen steeds interessanter wordt. Het afzetgebied - vaak Oost-Europa - is aantrekkelijk en de pakkans is gering. De fietsen zelf, zoals de e-bikes, maar ook alle accessoires worden steeds duurder. Dat geldt ook voor de fietsendragers.’’

Ook bij de ANWB kijken ze er niet van op. ,,Dit is zeker iets dat vaker voorkomt’’, zegt Sanne Over van de ANWB-persdienst. Met name modellen ouder dan vijf jaar zouden ‘kinderlijk eenvoudig’ te openen zijn. Ze verwijst daarbij naar een onderzoek van de bond in 2017.

Schroevendraaier als sleutel

Daaruit bleek dat zowel het slot van de kogelvergrendeling en/of de beveiliging van de fietsen met een schroevendraaier of een stevige schaar binnen een mum van tijd te openen zijn. Over: ,,Daarbij moet wel gezegd worden dat die sloten primair bedoeld zijn als extra veiligheid voor de vergrendeling en niet per se tegen diefstal.’’

Meestal is het doel van de dieven om er met de (dure) fietsen op de drager vandoor te gaan - iets dat bijvoorbeeld veel bij tankstations gebeurt als de eigenaren even aan de koffie zijn - maar nu zijn dus ook de fietsendragers zelf het mikpunt. In elk geval op de Veluwe.

Extra slot

Daar drukt de politie het publiek op het hart om voorzorgsmaatregelen te nemen. Bediz: ,,Bel ons bij een verdachte situatie, haal de fietsdrager van de trekhaak en leg hem achterin de auto, en zorg voor goede sloten’’, zo luidt het advies.

De ANWB sluit zich daar bij aan: ,,Laat een fietsendrager nooit ongebruikt op een auto zitten en zet fietsen en drager - bijvoorbeeld tijdens een overnachting onderweg - vast met een extra kabelslot. Uiteraard kun je ook beter een accu en andere fietsaccessoires van je fiets in de auto leggen.’’

Track and trace

SAFE denkt dat de duurdere modellen fietsdragers zich ook wel lenen voor een track and trace volgsysteem. ,,Daarnaast zou het fijn zijn als er meer toezicht op fietsen was in de openbare ruimte. We snappen best dat de politie soms handen te kort komt, maar misschien zouden boa’s een grotere rol kunnen spelen? We zijn momenteel bezig met een proef en zetten vol in op preventie. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen.’’

