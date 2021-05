Fikkende Ferrari F40: miljoenenauto gaat in vlammen op

De Ferrari F40 is een van de meest legendarische supercars ooit gebouwd. En juist zo’n zeldzame auto is in Japan volledig afgebrand. De beelden zijn niet geschikt voor echte autoliefhebbers.

Klassieke auto's die staan weg te kwijnen in verzamelingen zonder ooit een kilometer te rijden: de meeste autoliefhebbers gruwen ervan. Rijden moeten ze en dat is precies wat de eigenaar van deze Ferrari F40 deed. Helaas had hij dat achteraf gezien beter niet kunnen doen, want tijdens de rit vatte de auto vlam en brandde compleet uit.

Te oordelen naar de foto’s en video’s die op het net circuleren, is er werkelijk niets meer over van de bolide. Het enige positieve nieuws is dat de twee inzittenden van de Ferrari bij het ongeval ongedeerd zijn gebleven. Volgens Japanse media werd de rode Ferrari F40 bestuurd door een 62-jarige man en zijn vrouw. Toen de twee zich op de beroemde Hakone Turnpike Road in Kanagawa bevonden, zag de bestuurder plotseling rookvorming aan de achterkant van de supersportwagen.

Verkoold wrak

Nadat de 62-jarige uitstapte om het probleem te onderzoeken, vloog de auto in brand. De YouTube-video van een Japanse nieuwszender, die hier te vinden is, toont de brandweer die de brand bestrijdt. In de loop van de clip kun je zien dat er alleen een verkoold wrak overblijft. Over de exacte oorzaak van de brand is tot dusver niets bekend. Enkele jaren geleden brandde ook al een Ferrari F40 af in Monaco.

De Ferrari F40 werd gepresenteerd op 21 juli 1987. De autofabrikant uit Maranello vierde zijn 40ste verjaardag met de bolide - vandaar de naam. Dankzij een achtcilinder middenmotor met dubbele turbo en een vermogen van 478 pk (352 kW) sprintte de slechts 1254 kilo wegende supersportwagen in iets minder dan vier seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid was een destijds bijna ongelofelijke 324 km/h. Inmiddels brengen deze Ferrari's op veilingen meer dan een miljoen euro op.

Enzo Ferrari

De auto zou maar vierhonderd keer gebouwd worden, maar vanwege de grote vraag werden er meer dan 1300 exemplaren gemaakt. Overigens kon je niet zomaar een Ferrari F40 kopen, ook al had je in 1987 de ongelooflijke som van 444.000 gulden op je rekening staan. De auto werd alleen verkocht aan geselecteerde personen - voornamelijk klanten die al jarenlang Ferrari reden - en beroemdheden. De Ferrari F40 is bijzonder, omdat het de laatste auto is die werd ontwikkeld onder leiding van Enzo Ferrari. Slechts een jaar na de presentatie - op 14 augustus 1988 - stierf de oprichter van het bedrijf op 90-jarige leeftijd.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.