‘Files halveren al door slechts 8 procent minder verkeer’

Als het verkeer met 8 procent vermindert, leidt dat al tot een halvering van het aantal files. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is voor het eerst dat deze relatie is gemeten voor het Nederlandse hoofdwegennet, meldt omroep BNR.

De gebruikte data hebben betrekking op vorig jaar en dit jaar, vertelt Henk Taale, senior adviseur bij Rijkswaterstaat en lid van het team Monitoring en Evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Doordat we te maken hadden met hele drukke tijden in 2019 en metingen tijdens de rustige coronatijd, konden we de relatie beter schatten. We hadden altijd al het idee dat het verband niet lineair was, maar nu hebben we ook echt deze vuistregel kunnen vaststellen.

Lees ook Zo creëer je een ‘reddingsstrook’, die vanaf volgende week verplicht is in België Lees meer

,,Ik heb heel vaak een beetje vanuit een onderbuikgevoel geroepen: als we nou toch eens 10 procent van het verkeer konden kwijtraken, zijn we waarschijnlijk het grootste deel van de files kwijt.” Volgens hem geldt het niet alleen voor de spitsen: over de hele dag is het aantal ritten met 8 procent verminderd en in de ochtend- en avondspits met respectievelijk 10 en 5 procent. ,,Netto is er nog steeds heel veel minder verkeer op de weg en dat zie je terug in alle cijfers en berichten.’’

Thuiswerken

Dat minder mensen gebruik maken van het ov wordt ruimschoots gecompenseerd door de populariteit van het thuiswerken, dat volgens Taale meer dan verdubbeld is. Alleen bij een afgesloten rijstrook, bijvoorbeeld door een auto met pech of een ongeval, loert het filespook nog om de hoek. Taale: ,,We zitten met zijn allen niet op zo’n pandemie te wachten, maar je ziet wel dat het aantal files sinds maart een stuk minder is. Het is belangrijk om daar op voort te borduren en mensen te stimuleren om thuis te werken.’’