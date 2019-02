Files richting skigebieden door ‘zwarte zaterdag’: in Duitsland en Frankrijk anderhalf uur vertraging

In Zuid-Duitsland is het druk op de A8 tussen Karlsruhe en Ulm. De vertraging loopt daar op tot een uur en 45 minuten. In Frankrijk telt de A43 tussen Lyon en Frejus en verder richting Italië in totaal tien files, die bij elkaar opgeteld ongeveer een uur wachttijd opleveren. In Zwitserland valt de vertraging mee, zegt een woordvoerder.

‘Zwarte zaterdag’

De ANWB waarschuwde eerder voor 'zwarte zaterdag' in Frankrijk met extreme verkeersdrukte en uren oponthoud voor automobilisten. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt zaterdag veel verkeer naar skigebieden voorzien. In de Franse Alpen is het vooral druk op de A43 in debuurt van Lyon en in de buurt van Grenoble.