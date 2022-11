‘Flexflitsers’: deze verplaatsbare flitspalen worden vanaf dinsdag op vijftig plekken ingezet

Eerste flexfliters

De eerste flexflitser wordt dinsdagochtend geplaatst aan de Provincialeweg in Hoorn, een drukke weg waar vaak te hard gereden wordt en de afgelopen jaren meerdere ernstige ongevallen waren. Na Hoorn volgen die week nog twee locaties: 9 november Bergen op Zoom en 14 november Amsterdam. De week erna krijgen Venlo en Soest een flexflitser. In 2022 worden in totaal twintig flexflitsers ingezet, in 2023 volgen er nog dertig. Hiermee wil het OM voorlopig op 150 verschillende locaties handhaven op de snelheidslimiet. De locaties worden geselecteerd op basis van overtredingscijfers, risico’s zoals kruisend verkeer, en het aantal ongevallen.

Succesvolle pilots

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is het terugdringen van te hard rijden een van de prioriteiten. Het doel is: significant minder verkeersslachtoffers door snelheid in 2030. Het terugdringen van risico’s in het verkeer staat hierbij centraal. Handhaving is een van de middelen die hiervoor ingezet kan worden. Naast de vaste flitsers en de mobiele radar, die de politie voor korte tijd in kan zetten, heeft het OM succesvolle pilots gedaan met een verplaatsbare flitspaal: de flexflitser.