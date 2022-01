Flink meer verkeersongelukken: ‘Ze denken dat ze Max zijn’

Het aantal ongelukken met ernstig gewonden in het verkeer is in een jaar tijd toegenomen met 1300. Vrijdagavond is met stip het gevaarlijkste dagdeel. ‘Sommigen denken dat ze kunnen rijden als Max Verstappen, nou dat is niet zo.’

In totaal werden er vorig jaar 17.842 ongelukken geturfd waarbij een of meer ernstig gewonden vielen. Ook het aantal ongevallen met blikschade steeg in 2021 ten opzichte van 2020 met bijna 8 procent naar 68.700 incidenten. Alleen bij de ongelukken met dodelijke slachtoffers is een lichte daling te zien van 496 naar 478.

Dat blijkt uit ongevalsdata over 2021 van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), een initiatief van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Directeur Erik Donkers van VIA zegt dat het voorlopige cijfers zijn. ,,Iemand die binnen 30 dagen na een ongeval overlijdt wordt ook nog meegeteld als dodelijk slachtoffer.’'

Volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is de stijging het gevolg van de cocktail ‘te hard rijden, alcohol of drugs, en afleiding door bijvoorbeeld de telefoon'. ,,En we zagen tijdens corona de hardrijders, de corona-racers die met hoge snelheid over lege wegen rijden. Kijk Max Verstappen is nu een volksheld. Hardrijden wordt gezien als sportief en op het circuit is dat misschien zo, maar zeker niet in het verkeer. Je wint er geen tijd mee en het is gevaarlijk. Mensen denken misschien dat ze net zo goed rijden als Max, maar dat kunnen ze niet.’’

Vrijdagavond

De vrijdagavond springt eruit als het gevaarlijkste dagdeel van de week. Ruim 3500 ongelukken met gewonden en doden vonden plaats op de vrijdagavonden. Ook op vrijdagmiddag is het gevaarlijker op de weg dan op andere middagen. Donkers: ,,Vrijdagmiddag en vrijdagavond zijn het drukst. Er is recreatief verkeer. Studenten die naar huis gaan. En woon-werkverkeer.’’

Volgens Stomphorst moet de pakkans drastisch omhoog om de ongevalscijfers omlaag te krijgen. ,,Het is een klein deel van de weggebruikers dat steeds over de schreef gaat en te hard rijdt. Er zijn ook meer slimme camera's nodig om te zien of mensen hun telefoon vasthebben. En mensen moeten af van het idee dat ze tijd winnen door hard te rijden. Dat is niet zo. Ga op tijd weg.’’

De politie kondigt aan dat de pakkans voor te hard rijden of bellen met de telefoon in de hand dit jaar zal stijgen. Er wordt gekeken naar nieuwe manieren om snelheidsduivels te betrappen, bijvoorbeeld door camera's in skiboxen te plaatsen.

