Ford vs Ferrari: nieuwe film met Matt Damon en Christian Bale

Kort nadat we vorige week berichtten over een te veilen Ford GT40 uit de jaren zestig, die derde werd op het circuit van Le Mans in de jaren zestig, werd bekendgemaakt dat het epische gevecht tussen Ford en Ferrari wordt verfilmd.

De film, die vooralsnog geen officiële titel heeft, telt een groot aantal bekende acteurs. Acteur Christian Bale, bekend van Batman en American Psycho speelt GT40-ontwikkelaar, testrijder en coureur Ken Miles. 'Punisher'-acteur Jon Bernthal speelt Lee Iacocca en de rol van Carroll Shelby gaat naar Matt Damon, die voor het laatst te zien was terwijl hij over de Rode Planeet reed in The Martian.

De Ford GT40 werd in de jaren zestig ontwikkeld door Ford na een bitter geschil tussen Henry Ford II en Enzo Ferrari. Ford zou de firma Ferrari kopen, maar bij het tekenen van het contract bedacht Enzo Ferrari zich en liep gewoon weg. Henry was hier zo boos over dat hij de Ford GT40 liet ontwikkelen. Het Amerikaanse bedrijf - bekend vanwege zijn middenklassers - besloot te gaan racen en de Italianen te verslaan op hun eigen terrein: de racerij.