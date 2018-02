Fortune: BMW en Toyota zijn de meest bewonderde automerken

Net als andere lijsten die gebaseerd zijn op reacties of waarderingen, moet je ook dit klassement van het Amerikaanse magazine Fortune met een korrel zout nemen. Zo staan er vooral Amerikaanse bedrijven in. Toch is dit jaarlijkse klassement van 'Most Admired Companies' een referentie in zijn genre, aangezien het gebaseerd is op de mening van bijna 4.000 leiders, experten en analisten uit de hele wereld, door Fortune gekozen op basis van nauwkeurige criteria.

Apple

Het is niet echt een verrassing dat ook dit jaar de informaticagiganten het klassement aanvoeren. Op de eerste drie plaatsen vinden we Apple, Amazon en Alphabet (het moederhuis van Google). We moeten al veel lager zakken in het klassement om het eerste automerk te vinden. BMW is blijkbaar het meest gewaardeerde automerk op de negentiende plaats, net na Coca-Cola. Het enige andere automerk in de top vijftig van dit jaar is Toyota op plaats 29.