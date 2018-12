Foutje: vrouw probeert elektrische auto af te tanken

Lex Hoefsloot en het jaar van de zon­ne-au­to van Lightyear

15 december HELMOND - Hun productiehal is geopend, de honderdste werknemer is aangenomen en ze zijn nog maar een half jaar verwijderd van geschiedenis schrijven: in juni moeten de eerste particuliere zonne-auto's van Lightyear in Helmond van de band rollen. Voor de 28-jarige CEO Lex Hoefsloot nadert uur U.