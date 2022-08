Franse politie crasht met snelle interventie-bolide

Het Franse politiekorps heeft sinds mei de beschikking over 26 snelle Alpines. De 252 pk sterke sportwagens vervangen de Renault Mégane RS, maar sinds een paar dagen zijn er nog maar 25 van over.

De Nationale Gendarmerie nam in mei de eerste serie Alpines A110 in gebruik. De snelle bolides van Renaults dochtermerk Alpine worden volgens de Franse overheid vooral ingezet op de snelwegen om drugsdealers en verkeersovertreders te onderscheppen.

Het gaat hierbij om de A110 Pure, het basismodel in het sportwagengamma van Alpine. Afgezien van de politiebestickering en het zwaailicht, is ook het interieur van de auto lichtelijk aangepast. Zo is aan de passagierskant een extra scherm toegevoegd en zien we een apparaat dat de lichtsignalen en sirenes kan bedienen.

Topsnelheid 250 km/u

De snelle Alpines worden aangedreven door een 1,8-liter-viercilindermotor met turbo, die zorgt voor een vermogen van 252 pk en een trekkracht heeft van 320 Newtonmeter. De auto sprint in 4,5 seconden van 0 tot 100 kilometer per uur en de topsnelheid is 250 kilometer per uur.

Volledig scherm De Alpine A110 van de Franse gendarmerie met zijn wielen op de grond. © Alpine

Kennelijk was al dat geweld net iets te veel voor de agent die op de Franse A4 ter hoogte van Fresnes-en-Woëvre van de weg schoof. De auto eindigde op zijn dak naast de weg, midden in het hoge gras. Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk, maar gezien de slipsporen lijkt het erop dat de agent de controle over het voertuig verloor. Bij het ongeval raakte volgens nieuwssite Allo17 niemand gewond.

Alpine-topman

Foto's van de gecrashte politieauto, met daarnaast een gendarme, werden al snel gedeeld op sociale media. Ook Bernard Ollivier, voormalig hoofd van Alpine, reageerde op Twitter op het incident. ‘De Alpine is gemakkelijk te besturen, maar vanaf een bepaalde snelheid moeten de gendarmes toch echt rijtraining krijgen’, schreef hij.

Porsche 911 Targa

In de jaren zestig gebruikte het Franse politiekorps de originele A110, die nog veel kleiner was. In Nederland reed de politie tot enkele decennia geleden ook op de snelweg met sportwagens. Het betrof hier in de meeste gevallen een Porsche 911 Targa.

