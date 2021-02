Garage wil klant laten gijzelen die dure auto meenam en er nu heel Europa mee doorrijdt

VIDEO Verplichte coronatest truckers zorgt voor chaos bij Europese grenzen

16 februari De bevoorrading van winkels en ziekenhuizen dreigt in de problemen te komen, nu duizenden vrachtwagens zijn gestrand bij Europese grenzen. Enkele landen eisen een verplichte coronatest voor chauffeurs om de verspreiding van gevaarlijke virusvarianten in te dammen, maar er zijn onvoldoende testlocaties. Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de Europese Unie op in te grijpen.