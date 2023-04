Gas los: morgen flitsmarathon in veel Europese landen

Automobilisten die morgen op pad gaan, moeten in vrijwel heel Europa opletten. Vrijdag is het zwaartepunt van de jaarlijkse Europese flitsmarathon, maar ook de dagen ervoor en erna wordt in een aantal Europese landen veel meer geflitst dan normaal.

Vorig jaar deden zo’n vijftien Europese landen eraan mee, waaronder Duitsland en België en een aantal Nederlandse politieregio's. Het is niet bekendgemaakt of dat ook dit jaar het geval is. De mega-operatie moet de snelheid op snelwegen en binnenwegen terugdringen.

De 24 uur durende ‘speed-marathon’ duurt van 17 tot 23 april en maakt deel uit van een themaweek die wordt georganiseerd door het Europese verkeerspolitienetwerk Roadpol. Volgens de Nederlandse secretaris Henk Jansen van Roadpol is het uitschrijven van bekeuringen niet het doel van de flitsmarathon, maar toch hebben de agenten dat de afgelopen jaren wel met veel succes gedaan.

Extreme snelheidsovertredingen

Vorig jaar deden negentien landen mee aan de Speed Marathon. Toen controleerden meer dan 14.900 politieagenten ruim 3,1 miljoen automobilisten op hun snelheid bij maar liefst 10.500 controleposten. Ze registreerden 104.315 overtredingen, waarbij 27.963 chauffeurs aan de kant werden gezet om een boete te krijgen. De overige 76.352 chauffeurs kregen een boete per post. Van tal van overtreders werd het rijbewijs ingenomen.

De meest extreme snelheidsovertredingen werden begaan in de bebouwde kom in Duitsland. Daar werd een bestuurder gestopt toen hij 90 kilometer per uur reed waar 50 de maximumsnelheid is. Een andere overtreder werd geklokt op 189 km/u waar je 100 mag. De ‘recordhouder’ was een Duitser die 190 km/u reed op een provinciale weg in Beieren waar 80 de limiet is.

‘Boetes zijn niet het doel’

Volgens Jansen is snelheid op zich is niet gevaarlijk, maar snelheidsovertredingen wel. ,,Zeker in combinatie met andere risicofactoren, zoals gemengd verkeer met andere auto’s, vrachtwagens, motoren en bussen op de snelweg. Dat geldt ook voor de combinatie van auto’s met fietsers en voetgangers in de bebouwde kom.”

Snelheidsovertredingen zijn volgens Jansen de belangrijkste oorzaak van de ongeveer 25.000 dodelijke verkeersongevallen in Europa. ,,En de boetes zijn niet het doel, maar slechts het middel. Het doel is om chauffeurs bewust te maken van hun gevaarlijke gedrag”, aldus Jansen.

