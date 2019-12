‘Geen Europese toelating voor Tesla's Cybertruck’

In de Verenigde Staten zouden al meer dan 100.000 mensen een aanbetaling hebben gedaan op Tesla's veelbesproken Cybertruck en ook in West-Europa is de belangstelling groot. Wanneer de auto hier precies naartoe komt, is nog niet bekend. Experts van de Duitse onderzoeksinstantie TÜV zeggen dat het er mogelijk helemaal niet van komt.



Voordat de auto een Europese goedkeuring kan krijgen, moeten volgens Stefan Teller van de TÜV ‘grote veranderingen in de basisstructuur’ worden aangebracht, zo zei hij tegen het Duitse Automobilwoche. ,,Het basisconcept van deze Tesla is in tegenspraak met de gemeenschappelijke Europese veiligheidsfilosofie. De inzittenden voelen zich veilig, maar zijn het niet”, aldus Teller.



Tussen de VS en Europa bestaan grote verschillen als het gaat om de typegoedkeuring van voertuigen. In de VS hebben autofabrikanten de mogelijkheid de technische controle van hun voertuigen zelf te certificeren. In West-Europa is een typegoedkeuringsprocedure van kracht, waarbij fabrikanten én autoriteiten (zoals onafhankelijke technische diensten als de TÜV) zijn betrokken. Voertuigen moeten hierdoor voldoen aan 50 tot 60 voorschriften.