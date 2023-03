Geen glas, geen slokje: de jonge bestuurder mag straks echt geen alcohol meer drinken

Flits-apps in Duitsland nu ook verboden voor passagiers en dit is de boete

In Duitsland is een bijrijder beboet door de rechtbank voor het aan hebben staan van flitssignaleringen. Dat is belangrijk nieuws voor wintersporters die via Duitsland naar Oostenrijk vertrekken, want tot voor kort moesten alleen bestuurders deze signalering uitzetten.