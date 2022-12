Geen grap: Opel roept 16.000 elektrische auto's terug wegens falende uitlaatgasmeting

Deze zeldzame Ferrari staat gewoon bij Bodie in de garage: ‘Als jochie had ik er een speelgoed­ver­sie van’

Bij de PAN-kunsttentoonstelling in Amsterdam dit weekend exposeert Bodie Hage, handelaar in klassieke auto’s, niet met een schilderij of sculptuur: hij heeft een bijzondere antieke Ferrari. Die geldt volgens hem en vele anderen net zo goed als kunst.

18 november