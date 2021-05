Gehuurde Lamborghini's beschadigd tijdens bruiloftsdag

De flamboyante raceauto’s kwamen maandag met elkaar in botsing in de Nijmeegse wijk Aldenhof. Ze waren gehuurd door vrienden van de bruidegom die zijn bruid in deze wijk ophaalde per dure bolide. ,,Het was een cadeautje van zijn vrienden”, vertelt de Marokkaanse moeder van de bruid (die niet met haar naam in de kant wil). ,,In islamitische culturen is het een gebruikelijk geschenk op de huwelijksdag dure sportauto’s te huren en daarmee de nog maagdelijke bruid op te halen. Door kabaal te maken, krijg je meer getuigen. Met veel getuigen van het huwelijk hoeft er geen twijfel meer te zijn dat het huwelijkspaar daadwerkelijk getrouwd is en bij elkaar kan wonen op een nieuw adres.”