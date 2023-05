Geld besparen in de autowasstraat doe je zo

met aankooptips Open rijden voor een prikkie: deze cabrio’s kosten nog geen 5000 euro

Een open auto voor nog geen 5000 euro. Kan dat? De redactie van Autoweek ging in het huidige aanbod van tweedehands cabrio's op zoek. Conclusie: ja, voor nog geen 5000 euro kan je al genieten van open rijden. Dat is goed nieuws, want voor een nieuwe cabrio betaal je minimaal zo'n 40.000 euro.