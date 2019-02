Gele natriumlamp langs rijksweg ingeruild voor hagelwit ledlicht

Levensduur

Natriumlampen waren ondanks de nadelen lange tijd geliefd vanwege het lage energieverbruik en de lange levensduur; ze gaan wel 24.000 uur mee. Maar een ledlamp houdt het bijna tien keer langer uit en geeft nog meer licht. Ook is een ledlamp na inschakeling meteen op sterkte, terwijl een natriumlamp begint met een zwak rood schijnsel en pas na tien minuten op volle sterkte is.



Tot een paar jaar geleden waren de natriumlampen nog wel energiezuiniger, maar ook op dat vlak worden ze inmiddels flink verslagen door leds. Rijkswaterstaat denkt per jaar op den duur 4000 ton CO2 te kunnen besparen, maar zover is het nog niet. Relatief nieuwe natriumlampen blijven nog branden totdat ze zijn afgeschreven. Pas over twintig jaar dooft de laatste gele lamp.