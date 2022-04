Gerechtshof bepaalt: haal je elektrische auto meteen weg bij laadpaal als hij vol is, anders boete

Veel gemeenten hanteren regels om zogenoemde ‘laadpaalklevers’ het leven zuur te maken. Deze automobilisten parkeren veel langer dan nodig is op zo'n speciale oplaadplek. Zo houden ze het schaarse aantal parkeerplekken onnodig bezet. Maar kun je van goedwillende elektrische rijders verwachten dat ze exact op het moment dat het lampje groen brandt terug zijn bij de auto?

De eigenaar van een MG die zijn auto op de Boerenburgerweg in Noordwijk had geparkeerd, vindt van niet. Hij vocht zijn boete tot het Gerechtshof aan, maar moet toch betalen. Een controleur van de gemeente constateerde dat het groene lampje brandde en dat de auto daarmee ten onrechte op een voor het opladen van elektrische auto's bestemde plek stond. Omdat de auto 1 uur en 59 minuten later nog niet was weggehaald, werd een boete uitgeschreven.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Noordwijk (en veel andere gemeenten) staat dat het verboden is een ‘voor het opladen gereserveerde plek langdurig bezet te houden’. De MG-rijder vindt 1 uur en 59 minuten niet ‘langdurig’ en zegt dat het ondoenlijk is om tijdens het opladen bij de auto te blijven, precies tot het moment waarop het lampje groen wordt.

Het Gerechtshof laat de vraag hoe lang ‘langdurig’ is voor wat-ie is en stelt dat het altijd de verantwoordelijkheid van de automobilist is de auto weg te halen zodra de batterij vol is. De rechter wijst er daarbij op dat veel auto's een verwachte laadtijd opgeven en de eigenaar ook zelf zo’n berekening kan maken. Wie daar niet op let, doet dat op eigen risico.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: